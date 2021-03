Il club francese pensa già a futuro e lavora al rinnovo dei big: vicino l'accordo con Neymar, Di Maria e Bernat, fase di stallo per quanto riguarda Mbappé. Il campione francese prende tempo e attende eventuali altre offerte. Da definire la stuazione di Florenzi e Kean PSG-BARCELLONA 1-1: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Sul campo la gioia per il pareggio contro il Barcellona nel match di ritorno degli ottavi di finale, che ha permesso al Paris Saint-Germain di eliminare i blaugrana e di accedere ai quarti di Champions League. Ma il club francese guarda avanti e ha già iniziato a porre le basi per la squadra del futuro. Leonardo è al lavoro e tutto partirà dai rinnovi, su tutti quelli dei big. Come Neymar, il cui contratto è in scadenza nel 2022: i contatti tra la società parigina e l'entourage dell'attaccante brasiliano - attualmente infortunato - stanno proseguendo in maniera positiva e tutto lascia pensare a un buon esito della trattativa. Lo stesso vale anche per altri due veterani, Angel Di Maria e Juan Bernat, entrambi in scadenza nel prossimo giugno: per il prolungamento dell'esterno argentino, in particolare, è stato decisivo l'arrivo di Mauricio Pochettino in panchina.

Mbappé aspetta: decisiva la sua volontà CLASSIFICA I giocatori che valgono di più per Kpmg: Mbappé 1° Se Neymar - come Di Maria e Bernat - sembra destinato a proseguire la sua avventura con il PSG, non è ancora deciso il futuro di Kylian Mbappé. Il campione francese - grande protagonista in Champions anche negli ottavi di ritorno con il Barcellona dopo la tripletta dell'andata - va in scadenza nel 2022 e, seppur mantenendosi costantemente in contatto con la società, finora non ha dato una piena disponibilità a trattare il rinnovo. Sarà decisiva la volontà del giocatore, che probabilmente sta prendendo tempo perché avrebbe intezione di valutare attentamente eventuali offerte di mercato in arrivo.