Zidane: "Quarti meritati, perfetti in difesa"

L'allenatore del Real Madrid commenta il passaggio ai quarti della sua squadra ai danni dell'Atalanta: "Loro hanno giocato bene e ti impegnano tanto fisicamente ma noi abbiamo fatto una gara difensivamente accorta. Modric? Ha 35 anni e non si vede in campo, credo che nelle due gare abbiamo meritato il passaggio del turno"

E' soddisfatto Zinedine Zidane al termine della partita vinta con l'Atalanta, ma avverte: "Non abbiamo fatto ancora nulla. La svolta? Ci sono tante partite ancora da giocare nella Liga e in Champions e il nostro obiettivo di stasera era andare avanti". Zidane mostra grande rispetto per l'Atalanta: "Abbiamo fatto una bella partita, sia noi che loro, ma noi soprattutto difensivamente perché loro sono una squadra che crea tante occasioni da rete e oggi non ne hanno create tante, e poi l'Atalanta è una squadra che ti richiede molto impegno fisico. Poi noi sappiamo che con la palla siamo bravi per questo dico che abbiamo fatto bene difensivamente e credo che nelle due partite abbiamo meritato il passaggio del turno".