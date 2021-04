Le due squadre sono state accoppiate solo una volta in precedenza, ovvero nella fase a gironi 2012/13 quando per il City era la seconda partecipazione appena in UEFA Champions League. Per gli inglesi non è stata un'esperienza fortunata. Un rigore al 90' di Mario Balotelli ha permesso agli allora campioni d'Inghilterra di pareggiare al City of Manchester Stadium nella seconda giornata dopo il vantaggio di Marco Reus verso l'ora di gioco. Nel ritorno, alla sesta giornata, i tedeschi si sono imposti al BVB Stadion Dortmund grazie alla rete di Julian Schieber al 57'.