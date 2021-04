Si riparte dal 2-1 dei Citizens al Westfalenstadion, casa del Borussia che cerca la rimonta nel ritorno dei quarti di Champions. Terzic si affida ad Haaland rifornito dal baby Knauff e Reus: confermato l'undici del match d'andata. Privo di Aguero, Guardiola schiera Bernardo Silva (e non Gabriel Jesus) nel tridente con Mahrez e Foden. In difesa si rivede Zinchenko, fuori Cancelo. Diretta alle 21.00 su Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD