Sérgio Oliveira ha segnato cinque gol con il Porto in questa Champions League, record per un giocatore portoghese in un club portoghese in una singola edizione, al pari di Nuno Gomes del Benfica nel 1998/99. L’ultimo ad aver fatto meglio in Coppa dei Campioni è stato Eusébio nel 1967-68, sempre per il Benfica (sei reti).