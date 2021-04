Missione compiuta dai Citizens che, dopo il 2-1 ottenuto all'andata, si ripetono con lo stesso risultato in Germania e affronteranno il Psg nel prossimo turno. Bellingham illude i gialloneri in avvio, traversa di De Bruyne. Dopo l'intervallo Mahrez pareggia su rigore (mano di Emre Can) e Foden la ribalta. Il Borussia di Haaland esce di scena, prima volta in semifinale da allenatore del City per Guardiola

BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY 1-2 (highlights)

15' Bellingham (B), 53' rig. Mahrez (M), 75' Foden (M)



BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz; Morey (81' Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (81' Brandt), Emre Can, Dahoud (75' Hazard); Knauff (68' Reyna), Reus; Haaland. All. Terzic

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez (88' Sterling), B. Silva, Foden. All. Guardiola



Ammonito: Bellingham (B)



Sfatato il tabù dei quarti di finale, c’è anche il Manchester City tra le quattro migliori d’Europa. Dopo il 2-1 ottenuto all’Etihad, gli inglesi si ripetono in rimonta al Westfalenstadion con lo stesso risultato e accedono alle semifinali di Champions League. Sarà la prima volta per Pep Guardiola da allenatore dei Citizens, che supera l'esame Borussia Dortmund a differenza di quanto successo nelle ultime tre edizioni contro Liverpool, Tottenham e Lione allo stesso punto della competizione. Ad uscire di scena è la squadra di Terzic, illusa dal vantaggio di Bellingham all’intervallo, ma nella ripresa il rigore di Mahrez e il guizzo di Foden (ancora lui) ribaltano il discorso qualificazione. Sulla strada di Istanbul il prossimo ostacolo sarà il Psg, altro match che Guardiola non vuole sbagliare.

La cronaca della gara

Nessuna novità per Terzic, solo un ritocco per Guardiola rispetto al confronto d’andata. Da una parte c’è Haaland rifornito dal baby Knauff e da Reus, dall’altra un tridente senza un vero '9' con Bernardo Silva spalleggiato da Mahrez e Foden. La novità è in difesa, dove Zinchenko è preferito a Cancelo sulla sinistra. Possesso e pressione alta del City, ma a pungere è il Borussia: Dahoud scalda il destro al 7’, conclusione che pochi minuti più tardi propizia il vantaggio. È infatti Bellingham a raccogliere la ribattuta e trovare il tiro piazzato vincente, solo deviato da Ederson. Il colpo di testa di Akanji precede l’assalto inglese: De Bruyne sbatte sulla traversa al 25’, poi sono Mahrez (salvataggio dell’onnipresente Bellingham) e Zinchenko di testa a sfiorare il pareggio. Il gol dell’1-1 arriva dopo l’intervallo, ma pesa eccome l’ingenuità di Emre Can che tocca in area col braccio: dal dischetto Mahrez non sbaglia e raddrizza il risultato. Match che si mette ancora meglio per Guardiola dopo il botta e risposta Hummels-De Bruyne: come all’andata la firma è di Foden, sinistro della rimonta che sorprende Hitz e costa carissimo ai tedeschi. Si ferma qui la corsa del Borussia, chi può ancora sognare è il City.