Secondo i quotidiani spagnoli Marca e Mundo Deportivo, il difensore dell'Atletico Madrid è stato sanzionato con 4 turni di squalifica per "condotta sportiva violenta" in seguito all'espulsione nel match di Champions contro il Chelsea. Multe anche per la società e Simeone per "comportamento inappropriato del club"

Pugno duro dell'Uefa nei confronti dell'Atletico Madrid, in seguito alla gara persa dai Colchoneros per 2-0 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Stefan Savic ha ricevuto quattro giornate di squalifica da scontare in tutte le competizioni Uefa in seguito al cartellino rosso rimediato nel match con i Blues. La sanzione sarebbe stata motivata con una "condotta sportiva violenta" e aggravata ulteriormente dalle parole irrispettose pronunciate dall'ex difensore della Fiorentina all'indirizzo dell'arbitro del match, Daniele Orsato. Espulsione causata in seguito a un duro intervento di Savic nei confronti di un altro ex Serie A, Antonio Rudiger.