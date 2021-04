Solo un pari per l'Atletico, adesso il Real è a -1

La formazione di Simeone non va oltre il pari: apre Carrasco, poi il pari dell'ex Fiorentina Tello. Adesso le prime tre in classifica sono racchiuse in due punti. Da verificare le condizioni di Joao Felix, uscito per infortunio. Vincono Granada e Osasuna, mentre Valencia-Real Sociedad termina 2-2

La lotta in vetta alla classifica della Liga è sempre più accesa. Dopo la vittoria del Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona, l'Atletico Madrid non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro il Betis. Un risultato che accorcia ancor di più il distacco tra le prime tre classificate: se domenica scorsa erano racchiuse in tre punti, adesso sono soltanto due. L'Atletico (67 punti), infatti, ha un punto di vantaggio sul Real Madrid (66) e due sul Barcellona (65). Dopo il ko contro il Siviglia non è arrivata la reazione da parte dei colchoneros contro il Betis. Eppure il match era iniziato bene per la formazione di Simeone, avanti dopo cinque minuti con il gol di Carrasco. Un quarto d'ora dopo, però, è arrivato il pareggio dei padroni di casa con l'ex Fiorentina Cristian Tello, autore del quinto gol stagionale. Già senza Suarez a causa di una lesione muscolare, Simeone deve fare i conti anche con i problemi fisici di Joao Felix. Il portoghese ha lasciato il terreno di gioco all'inizio del secondo tempo e le sue condizioni dovranno essere valutate così come quelle di Trippier.