I tifosi di Manchester City e Chelsea sono stati coinvolti in alcuni scontri prima tra di loro e poi con la polizia a Porto, sede della finale di Champions League in programma allo stadio do Dragão sabato 29 maggio. I tafferugli si sono verificati nella serata di giovedì 27 nella zona del fiume Douro, dove diverse decine di sostenitori inglesi si erano riuniti per bere. La situazione è degenerata intorno alle 22:30, quando le forze dell'ordine sono intervenute per far rispettare la chiusura di bar e locali e l'osservanza del coprifuoco. Come riportato da Sky Sports News, nessun tifoso è stato tratto in arresto mentre per un sostenitore sono state necessarie le cure dell'ospedale a causa di alcune ferite giudicate lievi. In un'altra zona del centro città, inoltre, esponenti delle due tifoserie si sono scontrati e hanno causato disordini ad alcune attività prima dell'intervento della polizia.