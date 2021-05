Il proprietario del Manchester City ha deciso di sostenere tutte le spese di viaggio dei 6mila sostenitori che seguiranno la squadra a Porto per la finale di Champions League contro il Chelsea: "La pandemia ha inciso sui nostri tifosi, ma per noi è un momento storico ed è giusto che chi ci ha sostenuto in tutti questi anni abbia la possibilità di assistere a una partita così speciale"

La prima, storica finale di Champions League è un appuntamento da non perdere, nemmeno in un momento tanto complicato come quello attuale. La vicinanza dei tifosi è fondamentale, per questo il proprietario del Manchester City ha deciso di aiutare il maggior numero possibile di fan di assistere alla gara in programma il prossimo 29 maggio a Porto. Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, infatti, il club inglese ha comunicato che lo sceicco Mansour pagherà la trasferta a tutti i tifosi che accederanno allo stadio Do Dragão per la sfida contro il Chelsea. Dopo lo spostamento della sede da Istanbul, bocciata in quanto inserita dal governo inglese nella red list dei Paesi verso i quali sono in vigore diverse restrizioni a causa del Covid, nell'impianto portoghese l'ingesso è consentito a 6mila tifosi di ogni squadra. Quelli del City riceveranno un bel regalo dal proprietario del club.