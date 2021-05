Nella festa del Chelsea campione d’Europa c’è anche un po’ d’Italia. Non soltanto Jorginho ed Emerson Palmieri, ma anche Rudiger ha avuto un pensiero per il suo passato: “Un saluto all’Italia? Forza Roma, sempre”, ripetuto per ben due volte. Il difensore tedesco era stato ceduto proprio dai giallorossi al Chelsea nell’estate del 2017

CHAMPIONS AL CHELSEA, LE FOTO DELLA FESTA