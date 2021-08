Lo spettacolo dei playoff in diretta su Sky Sport

Oggi e domani alle ore 21.00 i playoff d’andata della UEFA Champions League. 5 partite in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol

Su Sky è già tempo di UEFA Champions League, competizione da seguire in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Domani, martedì 17 agosto, al via i playoff di andata di questa stagione 2021/2022, in campo anche mercoledì 18 agosto, sempre alle ore 21. Dei 6 match in programma, 5 in onda in diretta su Sky Sport. Le gare di ritorno si disputeranno martedì 24 e mercoledì 25 agosto. Si tratta degli spareggi che assegneranno, a chi li vincerà, un posto nella fase a gironi, il cui sorteggio si terrà il prossimo 26 agosto.

La fase a gironi partirà il 14 e 15 settembre con la prima giornata e su Sky sarà possibile assistere a 121 partite, su un totale di 137 incontri complessivi, della UEFA Champions League 2021/2022, che vedrà ai nastri di partenza anche quattro squadre italiane, Inter, Milan, Atalanta e Juventus.

Oltre alle 121 delle 137 partite della UEFA Champions League, Sky trasmetterà tutte le 282 partite della UEFA Europa League e della nuova UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Oltre 400 gare, finali comprese.

Il programma di martedì e mercoledì

MARTEDÌ 17 AGOSTO

ore 21.00

Diretta Gol Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Monaco-Shakhtar D. Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Federico Zancan

Sheriff Tiraspol-Dinamo Z. Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Andrea Marinozzi; Diretta Gol Riccardo Gentile

Salisburgo-Broendby Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Daniele Barone; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO

ore 21.00

Diretta Gol Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Malmoe-Ludogorets Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Young Boys-Ferencvaros Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Daniele Barone

(disponibili su Sky Go, anche in HD)