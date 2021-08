Ultimo atto degli spareggi di Champions. Lo Shakhtar di De Zerbi è sullo 0-0 con il Monaco (1-0 per gli ucraini all'andata), il Brondby è sotto 2-0 con il Salisburgo (2-1 a favore degli austriaci nei primi 90 minuti) e la Dinamo Zagabria è chiamata all'impresa per rimontare il 3-0 rifilatole dallo Sheriff all'andata, ma al momento è 0-0. Scegli cosa guardare in diretta sui canali Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Diretta Gol su Sky Sport 251