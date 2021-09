Archiviato il weekend, è tempo di scendere nuovamente in campo per la 2^ giornata della fase a gironi di Champions League. Le due milanesi cercano riscatto, Atalanta e Juve vogliono conferme dopo gli esordi positivi. Ecco la classifica di tutti i gruppi dopo il turno inaugurale



La Champions League è in diretta martedì 28 e mercoledì 29 su Sky Sport