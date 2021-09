Shakhtar Donetsk-Inter, Simone Inzaghi in conferenza: la diretta LIVE

Dopo il pareggio in campionato contro l'Atalanta l'Inter punta a ripartire in Champions League. Nella seconda giornata del girone D i nerazzurri affronteranno in trasferta lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Una partita da non sbagliare per la squadra di Inzaghi, reduce dal ko interno contro il Real Madrid all'esordio. L'allenatore presenta in conferenza stampa la sfida in programma a Kiev: tutte le sue parole LIVE su skysport.it