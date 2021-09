Zanetti a Sky Sport nel pre partita: "Oggi a Kiev come nei gironi della Champions 2009-10 (partita decisiva per il passaggio del turno dell'anno del triplete, ndr)? Fu una partita difficilissima, ricordo che Mou, all'intrvallo, ci disse che in quel momento eravamo fuori. Ha fatto cambi tutti offensivi, io ho fatto il centrale di difesa. Quella squadra ci credeva. E da lì siamo andati ad alzare la coppa".