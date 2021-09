Ha portato bene la presenza di Filippo Tortu allo Stadium per il debutto casalingo in Champions dei bianconeri, di cui il campione olimpico della 4x100 è tifosissimo. L'abbraccio tra il velocista azzurro e capitan Chiellini prima della sfida tra Juve e Chelsea è spiegato sui social con un meme che unisce l'impresa dell'Italia a Euro2020 e il trionfo di Tokyo

"Ieri gli ho restituito il centesimo. Grande capitano". Filippo Tortu, campione olimpico a Tokyo con la 4x100 azzurra, scherza all'indomani di Juve-Chelsea con Giorgio Chiellini: il capitano bianconero ad agosto era stato il protagonista di alcuni meme olimpici, nei quali interveniva provvidenzialmente per frenare la corsa dell'avversario inglese del nostro quarto frazionista. Tortu riprende il tormentone social con un tweet in cui ringrazia simpaticamente Chiellini per lo storico successo dell'atletica italiana in Giappone, di un solo centesimo di secondo. I due si sono ritrovati allo Stadium scambiandosi un bell'abbraccio prima del match che, ironia del destino, è stato risolto dal gol più veloce di sempre nei secondi tempi della storia della Champions: il lampo di Federico Chiesa è arrivato dopo soli 10 secondi dal fischio della ripresa!