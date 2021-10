"Per quello che è successo sabato siamo tutti arrabbiati, io in primis. Ho rivisto la partita, abbiamo fatto i primi 60 minuti ottimi giocando bene contro una squadra forte. C'è grande rammarico, ho già parlato ieri con i ragazzi e sono arrabbiatissimi come me. Sono contento perché ho a che fare con dei vincenti".

"Lo Sheriff non ha vinto due gare di fila per caso"

L'allenatore nerazzurro ha parlato anche in conferenza stampa: "Lo Sheriff non ha vinto due partite per caso, anche noi abbiamo affrontato Shakhtar e Real Madrid e sono due ottime squadre – prosegue Inzaghi – Hanno entusiasmo, sono organizzati e difendono bene, bisogna essere bravi attaccandoli. Per noi è una gara fondamentale per il cammino europeo. Per noi sarà una grande occasione per tornare a fare gol e vincere. Le mie squadre creano sempre tanto e fanno parecchi gol, in Serie A siamo il migliore attacco e ne abbiamo subito qualcuno in più. Resta la partita persa a Roma che ci ha fatto arrabbiare molto, ho visto i ragazzi arrabbiatissimi perché vogliono sempre vincere e con lo Sheriff dobbiamo fare assolutamente gol perché in Champions ancora non ci siamo riusciti. Ci vorrà cattiveria e determinazione, dobbiamo vincerla con intelligenza e lucidità". Su Sanchez, infine: "Tutti i sudamericani si sono allenati bene, lui ha fatto tre gare di fila in Nazionale e sono contento perché migliora fisicamente. Per noi sarà un valore aggiunto".