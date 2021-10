"Non è così difficile. Le due partite sono semplici da valutare: a Liverpool abbiamo sofferto i primi venti minuti. Loro stanno mettendo in difficoltà tutti sul ritmo. Con l'Atletico Madrid abbiamo fatto molto bene. In entrambi i casi, togliendo i minuti finali con l'Atletico, abbiamo commesso degli errori in fase difensiva che hanno compromesso il risultato".

"Ballottaggio Krunic-Maldini, Bennacer è pronto"

leggi anche

Porto-Milan, curiosità e statistiche

Pioli, in conferenza stampa, si è soffermato sui singoli. La notizia più importante riguarda Ibrahimovic che non giocherà dall'inizio: "Ibrahimovic sta sicuramente meglio, ma non è ancora in condizione per giocare dal primo minuto - spiega l'allenatore - Lui e Pepe sono due giocatori fisici e di temperamento. Ibra è pronto a confrontarsi con qualunque giocatore". Senza l'infortunato Rebic, invece, ci sarà spazio per Krunic provato nella rifinitura sulla trequarti con Saelemaekers e Leao: "Krunic può partire dall'inizio, si gioca il posto con Maldini - prosegue Pioli - La sua condizione sta crescendo, il brutto degli infortuni è che ci metti un po' a tornare al 100%. Rade sta bene: potrà giocare o dall'inizio o a partita in corso". Pioli, infine, si è soffermato sulla crescita di Leao e sulle condizioni di Bennacer: "Leao è più consapevole delle sue qualità, sta dentro la partita con più continuità. Ha un potenziale incredibile, può fare ancora meglio. Bennacer sta bene, è pronto per giocare domani".