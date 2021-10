Inter-Sheriff, dove vedere la partita in tv

La squadra di Simone Inzaghi affronta lo Sheriff per la terza giornata della fase a gironi della Champions League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Ritorna la Champions League, per le italiane è già tempo di sfide decisive. L'Inter ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate della fase a gironi, pareggiando in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk dopo la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid. A San Siro arriva lo Sheriff, che invece è a sorpresa al primo posto nel girone con due vittorie in due partite. Per Simone Inzaghi è già una gara decisiva, i nerazzurri sono chiamati a ottenere la prima vittoria stagionale in Champions League per risalire la classifica.