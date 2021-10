PORTO-MILAN: 3-1

44’ Sousa (P), 46’ Candè (P), 66’ Roback (M), 90’+3’ Dabo (P)

PORTO (4-3-2-1): Cardoso, Macedo (74' Fernandes), Vinhas, Pinheiro, Folha, Boaitey, Bràs, Abreu, Sousa (68' Antunes), Meireles (68' Dabo), Candè (74' Assuncao). Allenatore: Tavares.

MILAN (4-3-3): Pseftis, Coubis, Bosisio, Obaretin (59' Nsiala), Kerkez, Robotti (59' Bright), Foglio (80' Polenghi), Gala, Traorè (80' Bozzolan), Roback, El Hilali (49' Rossi). Allenatore: Giunti.

Ammoniti: Robotti (M), Obaretin (M), Traore (M), Foglio (M), Abreu (P), Meireles (P), Folha (P), Roback (M).

Un nuovo ko, il secondo in tre gare, per il Milan in Youth League. I rossoneri allenati da Giunti sono stati infatti battuti dal Porto per 3-1 nel match che si è giocato in terra portoghese e adesso sono ultimi nel raggruppamento B, che vede al momento al comando proprio il Porto con 7 punti, davanti all'Atletico Madrid (4 punti) che ha battuto il Liverpool (4 punti) nell'altra gara del girone. Una sconfitta che complica ulteriormente i discorsi qualificazione pe i rossoneri.