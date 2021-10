Allegri: "Prestazione giusta e risultato ottimo"

L'allenatore della Juve felice per il risultato ottenuto a San Pietroburgo che avvicina i bianconeri agli ottavi: "Tra 15 giorni potremo giocarci il passaggio del turno. Non abbiamo giocato bene ma abbiamo vinto. Bisogna migliorare e questa sfida ci servirà in vista del campionato". Kulusevski: "Volevo fare la differenza e mi sono fatto trovare pronto" Condividi:

E' un Massimiliano Allegri soddisfatto per il risultato ma un po' meno per la prestazione della Juventus che ha battuto 1-0 in trasferta lo Zenit avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di finale: "Il risultato è ottimo perché abbiamo fatto 9 punti senza subire gol e poi tra 15 giorni possiamo giocarci il passaggio del turno - dice - Non è stata una bella prestazione, eravamo lenti e abbiamo perso tanti palloni, ma questo ci permetterà di alzare il livello in vista di domenica".

"Bisogna migliorare ancora tanti aspetti" Una Juve che ha trovato la continuità nei risultati e che ora deve trovarla nelle prestazioni: "Bisogna migliorare la fase di possesso, fare scelte migliori vicino all’area, bisogna occupare bene il campo. Bisogna giocare in 2 contro 1 sugli esterni, dovevamo fare meglio sulla trequarti e migliorare le scelte spiega ancora - Dybala in quelle situazioni è abile ma devono migliorare anche gli altri. Kulusevski, Chiesa, Bernardeschi, devono essere più puliti. Questa è la mia Juve? Non mi piace dirlo, abbiamo una rosa forte, diciamo che oggi le cose sono andate nel verso giusto, abbiamo giocato male e vinto. La prestazione è stata giusta ma il risultato è ottimo".