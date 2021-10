Dopo la vittoria in Champions League, Alex Del Piero è intervenuto nel post partita di Sky Sport per parlare della situazione della Juve. Secondo l'ex stella della bianconera, la squadra di Allegri è in netta ripresa e conferma di aver intrapreso la strada. Una strada tracciata quando in Champions le cose andavano già bene e in campionato invece i risultati non arrivavano. Oggi la qualificazione agli ottavi è "in ghiaccio", e in campionato le cose sono migliorate nettamente con quattro vittorie di fila