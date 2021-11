14 giocatori diversi a segno per l'Inter. “Può fare gol in tante situazioni: palle inattive, in velocità, ragionato - dice Costacurta a "Champions League Show" -. È una squadra matura dopo il ko con la Lazio". Capello aggiunge: "Ha battuto lo Sheriff con determinazione, dimostra la convinzione che ha maturato in questo tipo di partite. Sarà un avversario difficile per tutti: è cosciente del proprio valore, della capacità di fare gol con tutti i giocatori e in tutte le situazioni"

SHERIFF-INTER 1-3: GOL E HIGHLIGHTS