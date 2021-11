Vidal, Inter: "Sono pronto, questa è come una finale per noi. Siamo concentrati per fare una bella partita e portare a casa la vittoria. Ci sono tante cose da dimostrare oggi, dobbiamo entrare subito in campo forte. Derby? Una squadra esperta come la nostra può pensare solo a questa gara e poi da domani concentrarsi sul Milan. Abbiamo rispetto per lo Sheriff e serve il massimo della concentrazione per 95 minuti”