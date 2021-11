Alex Del Piero commenta il 4-0 subito dalla Juve sul campo del Chelsea: "E’ un passo indietro importante, una batosta forte, anche dal punto di vista psicologico per tutto l’ambiente. C'è ben poco da salvare in una serata come questa. La Juve è stata troppo tempo senza tirare in porta, il Chelsea ha dominato. Sembravano due squadre costruite dal punto di vista fisico, tecnico, di velocità di palla, di idee e di freschezza mentale, molto diverse". VIDEO