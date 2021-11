Speranze di qualificazione ancora accese per il Milan , che con la vittoria al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid rimanda tutto all'ultima giornata contro il Liverpool. Non può che essere soddisfatto della prestazione messa in campo dalla sua squadra Stefano Pioli , che al termine del match fa i complimenti ai suoi ragazzi: " Al triplice fischio ho festeggiato con il resto del gruppo perché hanno giocato con gran personalità e grande coraggio. Hanno vinto meritatamente una partita difficile sia a livello di intensità che di qualità". Una vittora che porta la firma di Junior Messias , un ragazzo che fino a qualche anno fa giocava tra i dilettanti: "La storia di Junior è bellissima - prosegue Pioli -, ma credo che sia solo all'inizio perché è un ragazzo che ha delle grandissime qualità . Ha avuto parecchie difficoltà quando è arrivato da noi e sicuramente questo gol gli darà ancora più consapevolezza e più fiducia nei suoi mezzi. Ci darà una grossa mano".

Pioli: "La strada è quella giusta, prova di grande maturità"

Nonostante il passo falso nell'ultima giornata di Serie A contro la Fiorentina, i rossoneri di Pioli hanno saputo rialzare la testa in una delle serate più importanti della stagione: "La strada è quella giusta, credo che i miei ragazzi questa sera abbiano dato prova di maturità". In chiusura l'allenatore rossonero ha parlato del suo rinnovo del contratto: "Non ho ancora rinnovato, ma con il club siamo in piena sintonia. C'è stima e fiducia reciproca, c'è un'empatia generale tra me, la squadra, i dirigenti, la proprietà, l'ambiente, e deve continuare ad essere così. Poi ovviamente sono il lavoro e le idee che fanno la differenza, quindi cerchiamo di andare avanti su questa strada e sono convinto che la firma arriverà".