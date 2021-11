Covid, Bayern-Barça e altre 3 sfide a porte chiuse

Anche il match di Champions League tra Bayern Monaco e Barcellona, in calendario il prossimo 8 dicembre in Germania, si giocherà a porte chiuse come misura di prevenzione dovuta all’aumento dei contagi di Covid-19 in Baviera. Lo ha stabilito il governatore della Baviera Markus Soeder: "Il calcio è un modello importante e ora bisogna ridurre i contatti ovunque", le sue parole. L’Allianz Arena chiuderà dunque nuovamente le porte ai tifosi, che non avranno la possibilità di assistere dal vivo alla sesta e ultima gara del girone E di Champions League. Il Bayern è già qualificato come primo del raggruppamento, mentre il Barcellona è secondo a sette punti, due in più rispetto al Benfica.