A 90 minuti dalla fine della fase a gironi si conoscono già 11 delle 16 squadre qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Le ultime 5 usciranno dalla sesta giornata in programma il 7 e l'8 dicembre, in diretta su Sky Sport con Milan e Atalanta ancora in corsa per il secondo posto nel loro gruppo

