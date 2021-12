"Drogbaaaaa! Ancora una volta, sempre Drogba, meravigliosamente, incredibilmente Drogba!". Superfluo dare un contesto alla citazione, un luogo, dei protagonisti. Ma per amor di precisione: finale di Champions League, stagione 2011-12, Monaco di Baviera, Bayern-Chelsea. La notte di Drogba. Massimo Marianella è di nuovo in quello stadio e mercoledì 8 dicembre commenterà l'ultima giornata dei gironi di Champions tra Bayern e Barcellona (diretta alle 21 su Sky Sport 253). Uno stadio speciale. Uno stadio, parola sua, "che per me ha rappresentato tanto - ci dice dall'Allianz insieme a Gianluigi Bagnulo -. Due semifinali di Champions e una finale, ne sono orgoglioso e mi dà sempre grandi emozioni. Ma questo è 'lo stadio di Drogbaaaa'. In quella finale segnò di testa un gol che - continua Massimo Marianella indicando la porta dell'1-1 - dalla mia postazione, vidi benissimo. Lo stacco fantastico. Forse è venuto fuori il miglior Drogbaaaaa di sempre. Poi, dall'altra parte, segnò il rigore decisivo diventando il protagonista assoluto di una serata meravigliosa". Meravigliosamente Drogba.