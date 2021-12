Cambiasso: "Calhanoglu a questo livello fa fatica"

Il fantasista turco arrivava alla sfida con il Real dopo una serie di ottime prestazioni in campionato. Al Bernabeu però ha fatto fatica a incidere, con il centrocampo dei padroni di casa che è apparso superiore, non concedendogli spazio e giocate. Nel post partita Cambiasso - insieme con Fabio Capello - ha fatto notare come rispetto a giocatori del livello di Modric, Kroos e Casemiro a Calhanoglu manchi ancora 'un gradino' da salire

REAL MADRID-INTER, GLI HIGHLIGHTS