Le parole di Beppe Marotta nel pre-partita a Sky Sport:

"Già qualificato all'ultima giornata del girone senza Lukaku e Hakimi? Non l'avrei pensato, ma a volte i sogni diventano realtà. Oggi ci giochiamo il primo posto con grande tranquillità. Le voci sul rinnovo di Simone Inzaghi? L'allenatore rappresenta un grande punto di riferimento dell'Inter: siamo contenti e orgogliosi di lui, questa è la nota di questa sera. Credo che i presupposti per fare grandi risultati ci siano tutti: la Champions presenta circostanze favorevoli che possono aiutare, inoltre questa squadra ha acquisito la mentalità del torneo ed è più sicura dei propri mezzi. Vogliamo proseguire la nostra risalita per portare l'Inter dove è sempre stata. I giocatori vanno in campo per dare il massimo e onorare la maglia, credo che non abbiano bisogno di una carica particolare. Inzaghi sa organizzare bene la squadra e i presupposti per fare bene ci sono tutti"