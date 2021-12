2/15 ©IPA/Fotogramma

ANSU FATI&CO NON ERANO ANCORA NATI - È ricapitato nella Champions attuale (c'è da dire che i catalani non presero nemmeno parte all'edizione 2003-04 dopo un 6° posto in Liga l'anno precedente). Barcellona fuori ai gironi. E pensare che i giovani attualmente in rosa come Gavi, Pedri, Ansu Fati, Nico Gonzalez o Eric Garcia non erano ancora nati.