Traguardo prestigioso per Carlo Ancelotti: con la vittoria del Real Madrid contro l'Inter, l'allenatore emiliano ha tagliato il traguardo delle 100 vittorie in carriera in Champions League. E proprio il suo attuale club lo ha festeggiato con una maglia celebrativa. Ancelotti ha postato la foto commentando con soddisfazione sul proprio profilo Instagram: "E' un privilegio celebrare le 100 vittorie in Champions League e un onore farlo come allenatore del Real Madrid. Grazie e sono pronto a festeggiarne molte altre"