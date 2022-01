La Uefa ha ufficializzato il calendario dei tornei nel 2022: la fase a gironi della Champions 2022-2023 si giocherà in due mesi (dal 6 settembre al 2 novembre) per via del Mondiale in Qatar

Non solo i campionati, anche le coppe europee cambieranno il loro calendario nella stagione 2022-2023 a causa del mondiale invernale in Qatar. La Uefa ha ufficializzato le date di tutte le competizioni dell'anno solare e per la Champions League, così come per Europa League e Conference League, c'è una novità: la fase a gironi si disputerà in solo due mesi. Da inizio settembre (6-7 settembre la prima giornata) fino ai primi di novembre. Quasi un mese in meno rispetto alla stagione attuale dove la fase a gironi di Champions è iniziata il 14 settembre e si è conclusa l'8 dicembre.

Nella prossima stagione la massima competizione europea inizierà il 21 giugno 2022 con il turno preliminare che vedrà in campo Víkingur Reykjavík (Islanda), Levadia (Estonia) e i campioni nazionali di Andorra e San Marino. Il sorteggio della fase a gironi è previsto il 25 agosto quando entreranno in scena le quattro formazioni italiane. La finale della Champions League 2022-2023 si giocherà allo stadio Olimpico di Istanbul, mentre l'atto conclusivo dell'Europa League si disputerà alla Puskas Arena di Budapest.