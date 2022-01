L'Inter sarà costretta ad affrontare la doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool senza Nicolò Barella. Pessime notizie per Simone Inzaghi, che dovrà così fare a meno di uno dei suoi titolarissimi sia per il match di andata a San Siro di mercoledì 16 febbraio, sia per il ritorno in programma ad Anfield martedì 8 marzo. Barella ha ricevuto due giornate di squalifica dopo l'espulsione rimediata nella gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi contro il Real Madrid, quando reagì ad un fallo di Eder Militao.