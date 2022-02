Il fuoriclasse francese dopo la vittoria sul Real Madrid: "Si fanno tante domande e si dicono troppe cose, al momento sono un giocatore del PSG e ho sempre detto che darò tutto per questa squadra fino alla fine, lo sto dimostrando e voglio ancora dimostrarlo. Abbiamo giocato una partita da sogno, avremo un piccolo vantaggio al ritorno ma andremo a Madrid per vincere, non è degno di un club come il nostro giocare per un risultato diverso"

Uno slalom in mezzo a due, poi il tiro vincente tra le gambe di Courtois: con questa giocata al 94' Kylian Mbappé ha deciso la sfida tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Grazie a una prodezza del suo numero 7, il club francese avrà così la possibilità di andarsi a giocare il ritorno al Bernabeu con due risultati a disposizioni su tre. Alla fine l'ha decisa l'uomo più atteso, quello che a fine stagione potrebbe trasferirsi a parametro zero proprio al Real Madrid. Ma, per il momento, Mbappé fa le fortune del Psg: "Bisogna pensare a giocare a calcio, si fanno troppe domande e si dicono troppe cose. Al momento son un calciatore del Psg, il Real Madrid è un grande club ma sono contento di essere qui e ho sempre detto che darò tutto fino alla fine per questa squadra , l'ho già dimostrato e voglio dimostrarlo anche al ritorno", le sue parole nel post partita.

"Partita da sogno, anche al ritorno giocheremo per vincere"

Sulla gara, aggiunge: "Volevamo essere pronti per questa grande serata europea, era una partita da sogno da giocare. Abbiamo iniziato subito ad attaccare, non dovevamo avere troppa euforia. Ma volevamo vincere a tutti i costi per i nostri tifosi e siamo contenti di come sia andata, ora abbiamo un leggero vantaggio per la gara di ritorno e dovremo prepararla al meglio così come le altre partite di campionato. Abbiamo tanta voglia di giocare altre partite come questa in Europa, ci attende un'altra grande serata da vivere il 9 marzo. Bisognerà giocare per vincere, non è degno di un club come il Psg giocare per un altro risultato. Il contesto sarà diverso, di conseguenza servirà una prestazione diversa. Il gol? Avevo tanta fiducia, ho visto due giocatori su Neymar e mi sono spostato sulla sinistra. Ho fatto quest'uno contro due, ho trovato spazio in mezzo ai due difensori che mi marcavano e tra le gambe di Courtois".