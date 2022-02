Dopo il derby di campionato pareggiato contro il Torino per 1-1, in casa Juventus la concentrazione si sposta sul match di Champions League contro il Villarreal, gara valida per l’andata degli ottavi di finale. Una sfida complicata e da non fallire, ma resa ancora più insidiosa delle tante defezioni soprattutto in difesa che Allegri dovrà gestire: oltre agli infortunati Rugani – che ha dato forfait nel riscaldamento prima del derby per un problema fisico – e Chiellini, non verrà rischiato infatti nemmeno Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, non convocato per la sfida contro il Torino per un fastidio al polpaccio, questa mattina ha svolto delle visite di controllo al J Medical e in casa Juve si è deciso di non rischiarlo per evitare il rischio di eventuali ricadute. A far coppia con De Ligt, unico centrale di ruolo rimasto disponibile, verrà adattato Danilo, assente contro il Torino per squalifica.