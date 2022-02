Champions League, il programma degli ottavi

Villarreal-Juventus e non solo, si chiude il programma dell'andata degli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni con orari e canali tv delle quattro partite in calendario

Altra due giorni di Champions League per completare il programma dell'andata degli ottavi di finale. Quattro gare tra martedì e mercoledì, due notti che promettono grande spettacolo. In campo anche un'italiana, la Juventus di Massimiliano Allegri, che sarà ospite del Villarreal all'Estadio de la Ceramica. La gara dei bianconeri sarà una di quelle in programma al martedì sera, insieme alla sfida che vedrà i campioni in carica del Chelsea ospitare il Lille a Stamford Bridge. Mercoledì sera, invece, scende in campo Cristiano Ronaldo, che con il suo Manchester United giocherà al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. La quarta sfida sarà quella tra Benfica e Ajax. Di seguito il programma completo con orari e canali tv delle singole partite.