Prima della sfida di Champions con il Lille, alcuni giocatori del Chelsea (James, Hudson-Odoi e Chilwell) hanno fatto il giro di Stamford Bridge con il trofeo del Mondiale per Club, vinto il 12 febbraio nella finale contro il Palmeiras: ma una volta in mezzo al campo... sono stati 'attaccati' dai dispettosi getti d'acqua degli irrigatori per il divertimento del pubblico

IL CHELSEA MOSTRA LA COPPA: PARTE L'IRRIGAZIONE. VIDEO