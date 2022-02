Le scelte di Tuchel

Ancora panchina iniziale per Romelu Lukaku: il tridente dei Blues prevede Mount e Pulisic ai fianchi di Havertz. Confermato Kovacic in mezzo al campo al posto di Jorginho, escluso dall’undici titolare come Werner. In difesa c'è Chalobah (e non Christensen) insieme a Thiago Silva e Rudiger davanti a Mendy