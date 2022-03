Lautaro: "Dobbiamo crescere nei dettagli"

Dopo 490 giorni Lautaro Martinez è tornato a segnare in Champions League. Un gol che non è bastato all'Inter per passare il turno contro il Liverpool e che lascia l'amaro in bocca all'attaccante argentino. "Era importante tornare al gol, cerco di dare il cuore per questo club che mi ha dato fiducia. Abbiamo dimostrato che siamo a un livello importante, ma dobbiamo crescere nei dettagli", spiega Lautaro alla fine del match. Il riferimento è all'espulsione di Sanchez subito dopo la rete del vantaggio che ha costretto l'Inter ha giocare in inferiorità numerica per mezz'ora: "Essere rimasti in dieci è un peccato, sono dettagli che spostano le partite - ammette l'argentino - Abbiamo dimostrato personalità, carattere e voglia di passare il turno. Anche a San Siro abbiamo fatto un'ottima gara, ma subendo due gol evitabili. Dobbiamo voltare subito pagina e guardare avanti. Siamo fuori dalla Champions, ma abbiamo ancora il campionato e la Coppa Italia. Dobbiamo imparare da questa partita e migliorare".