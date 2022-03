3/8 ©Getty

MEGLIO DEL COETANEO MESSI E DEL GIOVANE MBAPPÉ - Il confronto col doppio match di Messi è nettissimo: da una parte un rigore sbagliato all'andata e un'altra partita negativa (per Leo zero gol e zero assist nelle ultime 9 contro il Real). Dall'altra una tripletta. Meglio anche di uno di un'altra generazione come Mbappé, due gol a tre. E meglio pure in stagione: 30 reti per Benzema, 25 per Mbappé.