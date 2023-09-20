"Possiamo essere eroi, solo per un giorno", cantava David Bowie. E così tutti loro, proprio nel giorno più importante di tutti a Milano, quello del derby. Da Schelotto a De Jong, passando per Estupiñan e tutti quei giocatori capaci di lasciare un unico (ma grande) segno nelle loro parentesi rossoneroazzurre. Il derby è live sabato 31 alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW

I BIG CHE NON HANNO MAI SEGNATO NEL DERBY - SPECIALE DERBY