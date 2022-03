Gli ottavi di finale sulle note di Elodie. VIDEO

"1, 2, 3, alza il volume nella testa. E’ qui dentro la mia festa, baby". La Champions League entra nel vivo con il ritorno degli ottavi di finale sulle note del nuovo singolo di Elodie dal titolo "Bagno a mezzanotte", prodotto da Marz e Zef e scritto da Elisa. Si tratta di un singolo dal sound dance che racconta l’importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità, senza doversi necessariamente confrontare con l’approvazione altrui.

Il ricavato del singolo per l'Ucraina

Il ricavato della vendita del nuovo singolo sarà destinato ai progetti di Save the Children in Ucraina e nei paesi confinanti per distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra.

Tre partite live su Sky

Tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo tre partite live su Sky e in streaming su NOW. Da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Martedì alle 21 in campo il Manchester United contro l’Atletico Madrid (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in streaming su NOW) e l’Ajax contro il Benfica (Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Lille-Chelsea (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, in streaming su NOW). E su Sky Q, chi è abbonato ad Amazon Prime, mercoledì alle 21 potrà seguire Juventus-Villarreal in esclusiva su Prime Video: la partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.