Sorteggio Champions: guida, criteri e dove vederli

Venerdì alle 12 a Nyon si terranno i sorteggi dei quarti di finale di Champions League: le squadre qualificate, le date dei match in programma e tutti i dettagli dell'appuntamento che potrete seguire in diretta su Sky Sport

Venerdì 18 marzo a Nyon andranno in scena i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. Non saranno presenti squadre italiane: gli otto club rimasti nella competizione sono Villarreal, Atletico Madrid, Chelsea, Benfica, Real Madrid, Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco.

Quando si svolgerà il sorteggio e dove vederlo su Sky Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League si terrà in Svizzera, nel quartier generale dell'Uefa a Nyon, e inizierà alle 12. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it.

Come funziona il sorteggio? A partire dai quarti di finale non ci saranno più teste di serie e saranno ammesse anche partite tra due squadre della stessa federazione. Dal sorteggio verrà stabilito anche il tabellone per le successive semifinali. Inoltre, si terrà anche un sorteggio per determinare quale squadra giocherà "in casa" la finale dello Stade de France a Saint-Denis (Parigi).