Simpatico siparietto nel riscaldamento pre-partita di Atletico Madrid-Manchester City. Una pallonata improvvisa ha abbattuto il faretto della postazione Sky a bordocampo, rischiando di colpire la nostra inviata Giorgia Cenni. Zinchenko si è poi avvicinato per scusarsi e...per fare la spia: "Se si è rotto qualcosa paga Grealish, è stato lui". Un "piede caldo" che non ha avuto modo di mettersi in mostra durante il match

