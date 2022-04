Klopp: "Ora non sottovalutiamo il Villarreal"

Una sfida di ritorno spettacolare e ricca di gol, quella tra Liverpool e Benfica che dopo l'1-3 dell'andata in favore dei Reds, è terminata 3-3 con ben quattro gol nel secondo tempo. Soddisfatto della qualificazione dei suoi Jurgen Klopp, che nel post gara ha dichiarato: "Il giorno in cui andrò in semifinale di Champions e non sarò contento vi autorizzo a schiaffeggiarmi perché non avrebbe senso. Ho cambiato tanto, addirittura sette calciatori, ma cinque cambi ci hanno fatto perdere l'equilibrio. Volevamo segnare ancora e abbiamo subito gol - spiega Klopp - Alla fine erano qui per divertirsi anche loro e hanno meritato il pareggio". Dopo la vittoria della Carabao Cup contro il Chelsea, il Liverpool potrebbe addirittura vincere quattro titoli, ma Klopp non ci pensa ancora: "Non pensiamo ai quattro titoli, pensiamo soltanto a dover giocare in semifinale contro il Real Madrid, i migliori del mondo. Abbiamo giocato quattro giorni fa contro una grande squadra (Manchester City, ndr), è stato difficile e sabato ci rigiocheremo contro - dichiara Klopp - Bisogna lavorare sodo e fare sempre bene, adesso abbiamo due giorni per preparare la partita di Wembley e lo faremo bene".