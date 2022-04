E' stato certamente tra gli uomini che hanno tenuto a galla il Real Madrid nel momento più difficile. Luka Modric è stato, con lo spettacolare assist a Rodrygo, determinante nel passaggio del turno della squadra di Ancelotti. Anche Alex Del Piero ha voluto elogiarlo a fine gara: "L'ha ripresa lui merita una standing ovation". L'ex capitano bianconero a fine partita ha salutato e abbracciato il numero 10 del Real che ha fine gara ha parlato di questa qualificazione sofferta: "L'abbraccio con Del Piero? E' stato una leggenda del calcio e le sue parole significano molto per me", dice. Poi sulla gara: "E' stato il mio miglior assist? Non lo so, ma è stato molto importante, ci ha rimesso in vita. Però bisognava segnare e Rodrygo ha segnato, è stato bravo. Se sia il più bello non so, ma è il più importante - dice - Questo stadio è un luogo molto speciale, quando il pubblico è così, quando ti spinge e non smette mai di darti sostegno significa tanto per noi. È un’altra serata magica, vivere notti così è speciale".