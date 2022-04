Semifinali, Juve U19-Benfica venerdì su Sky Sport

Adesso tocca al Benfica . La Juventus Under 19 domani ( venerdì 22 aprile ) alle 14 scende in campo al centro sportivo di Colovray - esattamente di fronte alla sede della UEFA - sul lago Lemano a Nyon. In campo per la prima delle due semifinali di Youth League . Alle 18 infatti toccherà all’Atletico Madrid contro il Salisburgo. Le due vincenti si sfideranno il 25 aprile per la finalissima sempre a Nyon.

La rosa e l’allenatore

Tutti i giocatori sono nati nel 2003 e 2004 senza fuori quota per scelta della società (anche in YL con le aggiunte di Miretti e Soulè che comunque sarebbero in età U19). In campionato – a oggi - la squadra è al sesto posto. L’allenatore è Andrea Bonatti che ha un percorso all’interno di Juventus dall’Under16 in avanti. In passato ha allenato anche la primavera della Lazio e prima è stato preparatore atletico, quindi assistente di Leonardo Domenichini alla Salernitana.

La storia

La Juventus ha partecipato a tutte e otto le edizioni della YL ma è in semifinale per la prima volta; solo la seconda squadra italiana ad arrivare così lontano dopo la Roma U19 nel 2014/15. (In semifinale sfidò il Chelsea, perse 4-0 e per gli inglesi fece gol anche Abraham). Ricordiamo che la Youth League è la competizione figlia della Next Gen, torneo durato due anni e che nel 2011-2012 fu vinta dall’Inter.